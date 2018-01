Kerkhove dicht bij hoofdschema Australian Open

Lesley Kerkhove heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de Australian Open. De Nederlandse tennisster won zaterdag in Melbourne overtuigend van de Sloveense Tamara Zidansek: 6-4 6-2.

De partij werd vanwege de regen gespeeld op een indoorbaan. Vrijdag kon vanwege de slechte weersomstandigheden ook al niet buiten worden getennist.

Kerkhove zette Zidansek binnen een uur en vijftien minuten aan de kant. De 26-jarige Nederlandse is nog één zege verwijderd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Australian Open. Kerkhove staat in de derde kwalificatieronde tegenover de Russische Anna Kalinskaja. Kerkhove is de nummer 152 van de wereld, Kalinskaja staat negen posities lager.

Later op zaterdag komt Bibiane Schoofs in Melbourne de baan op voor haar partij in de tweede kwalificatieronde tegen de als zevende geplaatste Britse Naomi Broady.