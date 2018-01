Knegt overtuigend naar zege op 1500 meter

Sjinkie Knegt heeft de eerste finale bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden gewonnen. De Nederlander was zaterdag de beste op de 1500 meter. Voor Knegt was het de achtste keer in zijn loopbaan dat hij een afstandstitel bij het EK behaalde.

Knegt pakte met de winst 34 punten voor het totaalklassement. Achter de Fries eindigde de Rus Semen Elistratov als tweede op de 1500 meter. Het brons ging naar de Israëliër Vladislav Bykanov.

Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma, de twee andere Nederlandse deelnemers aan de EK shorttrack, hadden zich niet voor de eindstrijd op de 1500 meter geplaatst.