Knegt wint ook 500 meter bij EK

Sjinkie Knegt heeft bij de EK shorttrack in Dresden ook de 500 meter winnend afgesloten. De 28-jarige Fries liet zich in de finale niet verrassen. Hij pakte vanaf de start de leidende positie en bleef tot het einde van de race aan kop rijden. In de eindsprint wist Knegt nog net de laatste aanval van de befaamde Rus Victor An te pareren. Achter de geboren Zuid-Koreaan eindigde de Fransman Sebastien Lepape op de derde plek.

Knegt schreef eerder op de dag ook al de 1500 meter op zijn naam. Met de maximale score van 68 punten gaat hij na twee afstanden royaal aan de leiding in het klassement. Zondag staan nog de 1000 meter en de 3000 meter op het programma. Ook wordt dan de finale van de aflossing afgewerkt.

In de B-finale van de 500 meter kwam Itzhak de Laat als tweede over de finish. In het klassement staat hij negende. Daan Breeuwsma bezet de achttiende plek in de algemene rangschikking na twee afstanden.

Knegt, tweevoudig Europees kampioen, keek met een voldaan gevoel terug op zijn bekeken optreden in de finale van de 500 meter. ,,Ik heb de hele race de rest mooi achter mij kunnen houden”, liet hij bij de NOS weten. ,,Ik reed bewust de eerste drie rondjes aan kop om daarna in de laatste twee rondjes vol gas te kunnen geven. Met Victor An moet je altijd rekening houden. Als je er meteen vol invliegt, komt hij er vaak daarna redelijk makkelijk langs. An heeft al zijn zinnen gezet op de olympische 500 meter in Zuid-Korea. Dan is het toch wel mooi dat ik hem hier heb verslagen.”