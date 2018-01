Lichaam Van Gorkom toont herstel

Fietscrosser Jelle van Gorkom ligt nog altijd in coma na zijn zware trainingsongeval van afgelopen dinsdag op de BMX-baan van Papendal, maar het lichaam laat herstel zien. De 27-jarige BMX’er uit de Achterhoek reageert op prikkels, laat de wielerbond KNWU weten in een update over de gezondheidstoestand van de winnaar van olympisch zilver in Rio 2016.

Er zijn wel zorgen over de impact van het ongeval op zijn brein. ,,De artsen kunnen hierover in deze fase nog geen enkele uitspraak doen”, staat in de update.

Van Gorkom reed dinsdag naar beneden van de startheuvel en knalde op volle snelheid tegen een ketting die onderaan hing ter beveiliging. De ketting was niet verwijderd en de BMX’er kon hem van bovenaf niet zien. De 27-jarige fietscrosser ligt in het Nijmeegse Radboudziekenhuis met gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren.

De KNWU meldt dat Van Gorkom niet meer kunstmatig in slaap wordt gehouden. ,,Hij krijgt inmiddels geen slaapmedicatie meer toegediend. Dat betekent dat hij nu op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Hoe lang dit gaat duren is op dit moment niet in te schatten.”