Mannenploeg in finale, vrouwenteam strandt

De Nederlandse vrouwenploeg is bij de EK shorttrack in Dresden uitgeschakeld voor de strijd om de medailles op de aflossing. Het team van bondscoach Jeroen Otter kwam in de halve eindstrijd van de 3000 meter niet verder dan de derde plek, mede door een struikelpartij bij Suzanne Schulting op het middenterrein. Daarna was het ritme en het teamverband bij het viertal van Oranje gebroken. Naast Schulting kwamen ook Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven in actie.

,,Heel erg jammer, dit had nooit mogen gebeuren, het was volkomen mijn fout”, bekende Schulting bij de NOS. ,,Ik botste op een Franse rijdster. Daarna was mijn materiaal kapot en de boel bij ons ontregeld. Dit is extra jammer, omdat ik één van mijn beste relays ooit reed.”

Bij de mannen ging Nederland wel door naar de finale. Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf eindigden in de halve finales als tweede, achter Hongarije. Knegt, die eerder op de dag de 1500 en 500 meter had gewonnen, stelde met een prima slotronde de finaleplaats veilig voor Oranje.