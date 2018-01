Mertens na regenpauzes langs Buzarnescu

Elise Mertens heeft voor het tweede jaar op rij het tennistoernooi van Hobart gewonnen. De Belgische nummer 36 van de wereld versloeg zaterdag in een partij van tweeënhalf uur de Roemeense Mihaela Buzarnescu met 6-1 4-6 6-3.

De wedstrijd lag meerdere keren stil vanwege regen. Toen de partij voor de laatste keer werd onderbroken had Mertens al enkele matchpoints laten liggen.

Het was het derde onderlinge duel tussen de 22-jarige Mertens en de 29-jarige Buzarnescu. Ook de twee vorige ontmoetingen, in 2015, werden door de Belgische gewonnen. Vorig jaar was Mertens in de finale in Hobart ook te sterk voor een Roemeense, Monica Niculescu.

Later op zaterdag speelt Mertens samen met de Nederlandse Demi Schuurs in de finale van het vrouwendubbelspel tegen de Oekraïense Lioedmila Kitsjenok en de Japanse Makoto Ninomiya.