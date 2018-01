Sprinter Van Luijk stopt ermee

Patrick van Luijk beëindigt zijn loopbaan als topsporter. De Nederlandse atleet loopt zaterdag bij de Phanos Indoor in Amsterdam zijn laatste wedstrijd.

,,Na achttien maanden geen wedstrijden en nauwelijks training ga ik vandaag mijn laatste races lopen. Ik wil mijn carrière afsluiten hoe ik hem ben begonnen. Met een lach”, meldt hij op Twitter.

De 33-jarige Van Luijk won in 2012 achter winnaar Churandy Martina zilver op de 200 meter bij de Europese kampioenschappen in Helsinki. Bij datzelfde toernooi pakte de in Spijkenisse geboren atleet goud met de estafettemannen op de 4×100 meter.

Van Luijk nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen. In 2008 kwam hij met de estafetteploeg op de 4×100 meter in Peking tot een zevende plaats. In 2012 in Londen werd dezelfde ploeg vijfde. Deelname aan de Spelen van Rio zat er anderhalf jaar terug niet in wegens een blessure. Van Luijk werd daarna niet meer wedstrijdfit.