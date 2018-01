Steil slotakkoord Ronde van Spanje

De Ronde van Spanje schotelt dit jaar het peloton op de voorlaatste dag een van de zwaarste bergetappes ooit voor. De twintigste etappe in Andorra is slechts 105 kilometer lang, maart telt 4000 hoogtemeters en zes beklimmingen. De finish ligt bovenop de lastigste van allemaal, de steile La Gallina. De Vuelta presenteerde zaterdag in Málaga het routeschema van de editie van 2018.

De derde grote wielerronde van het jaar telt in totaal negen ritten met een aankomst bergop. De organisatie bedient de klimmers op hun wenken met de vele bergritten. Voor de tijdrijders valt er minder te genieten met 40 kilometer totaal. Toch kan de tweede individuele rit tegen de klok over een lengte van 32,7 kilometer nog voor verschuivingen in het klassement zorgen. Die tijdrit in Torrelavega is in de derde week van de ronde.

De Vuelta begint op 25 augustus in de Zuid-Spaanse stad Málaga met een individuele tijdrit van 10 kilometer. De tweede week telt drie etappe’s op rij met een zware slotklim naar de finish; achtereenvolgens La Camperona, Les Praeres en de Lagos de Covadonga. Etappe negentien is ook een bergrit in het ministaatje Andorra in de Pyreneeën. ,,We willen dat de bergen opnieuw beslissend zijn in de Vuelta”, zei koersdirecteur Javier Guillen.

Chris Froome won vorig jaar de Ronde van Spanje, maar hij zal zijn titel niet verdedigen. De Brit, die in opspraak is door het gebruik van anti-astmamiddel salbutamol in de vorige Ronde van Spanje, gaat dit jaar voor de dubbel Giro-Tour. Wilco Kelderman was vorig jaar de beste Nederlander op de vierde plaats. De renner van Team Sunweb heeft wel de Vuelta als hoofddoel voor 2018.