Van Bronckhorst kiest weer voor Jones

Brad Jones blijft in het doel van landskampioen Feyenoord de eerste keus van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 35-jarige Australiër kreeg in de eerste helft van het seizoen nogal wat kritiek. Volgende week zondag mag hij het echter in de Klassieker in Amsterdam tegen Ajax opnieuw laten zien en moet zijn rivaal Kenneth Vermeer (ex-Ajax) weer op de bank plaatsnemen.

,,We hebben binnen de technische staf de eerste seizoenshelft geëvalueerd, met name ook met keeperstrainer Khalid Benlahsen”, liet Van Bronckhorst in Marbella weten. ,,Daarna heb ik de beslissing genomen om door te gaan met Brad. We hebben hier met beide keepers gesproken. Voor de één hadden we goed nieuws, voor de ander minder goed nieuws. We gaan niets veranderen.”

Feyenoord sloot zaterdag de oefenstage in Zuid-Spanje af met een zege op FC Luzern (2-1). ,,Alles is hier goed verlopen. We hebben de fysieke basis gelegd voor de tweede seizoenshelft. De groep is ook dichter naar elkaar toegegroeid. We hebben nu nog een week de tijd om ons op Ajax voor te bereiden.”