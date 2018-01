Van Ruijven loopt EK-brons mis

Lara van Ruijven heeft bij de EK shorttrack in Dresden naast een medaille op de 500 meter gegrepen. De Nederlandse rijdster kwam in de finale nog wel als derde over de streep. De jury legde haar echter een straf op wegens een onreglementaire inhaalactie in de laatste bocht.

De Italiaanse Martina Valcepina zegevierde, gevolgd door haar landgenote Arianna Fontana en de Russin Sofia Prosvirnova. Valcepina schreef eerder op de dag ook al de 1500 meter op haar naam. Ze leidt in het algemeen klassement na twee afstanden.

In de B-finale eindigde Suzanne Schulting als eerste en Yara van Kerkhof als tweede. In het algemeen klassement neemt Van Kerkhof als eerste Nederlandse de derde plek in. Schulting staat zesde en Van Ruijven achtste.

Van Ruijven hield gemengde gevoelens over aan haar gemiste medaille. ,,Het is zonde, maar het is niet anders. Ik was blij dat ik vanaf de vierde startplek in de laatste bocht toch nog de derde plaats kon afdwingen. Helaas keurde de jury mijn inhaalactie af. Maar ik ben toch tevreden over de manier waarop ik heb gereden. Bij de NK vorige week ging het niet zo lekker. Nu ben ik fitter en schaats ik beter. Dat is minstens zo belangrijk richting de Winterspelen volgende maand in Zuid-Korea als een EK-medaille.”