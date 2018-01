Aanwinst Sky direct geblesseerd

De Noorse wielrenner Kristoffer Halvorsen heeft een ongelukkig debuut gemaakt voor Team Sky. De 21-jarige sprinter dacht zondag in de eerste koers voor zijn nieuwe ploeg, de People’s Choice Classic in Adelaide, direct te kunnen meedoen om de winst. Halvorsen werd tijdens de sprint echter de hekken ingereden en kwam ten val, met een gebroken botje in zijn rechterhand als gevolg.

De Noor, wereldkampioen bij de beloften in 2016, liet in het ziekenhuis van Adelaide een röntgenfoto maken van zijn pijnlijke hand. Daar kwam het breukje aan het licht. Halvorsen moet daarom komende week de Tour Down Under aan zich voorbij laten gaan.