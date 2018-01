Bertens start in Melbourne op baan 15

Van de drie Nederlandse tennissers in het hoofdschema van de Australian Open komt Kiki Bertens maandag als eerste in actie. De 26-jarige Westlandse, als dertigste geplaatst in Melbourne, treft de Amerikaanse Catherine Bellis op baan 15. Die partij staat als tweede op deze baan op het programma. Vanaf 1 uur Nederlandse tijd nemen eerst de Française Alizé Cornet en Xinyu Wang uit China het tegen elkaar op.

Bertens trof Bellis vorig jaar al op Roland Garros. De pupil van coach Raemon Sluiter moest toen in de tweede ronde buigen voor de Amerikaanse tiener, nadat ze in 2016 nog de halve finales had bereikt in Parijs.

Jelena Ostapenko, de Letse winnares van Roland Garros, opent het programma in de Rod Laver Arena tegen de Italiaanse veterane Francesca Schiavone. Venus Williams en Rafael Nadal, beiden vorig jaar verliezend finalist, komen maandag ook in actie op het centercourt van de Australian Open.

Robin Haase en Richèl Hogenkamp mogen genieten van een dag rust, zij spelen dinsdag hun eersterondepartij. Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs strandden zondag in de laatste kwalificatieronde.