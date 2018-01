Bokskampioenen Joshua en Parker de ring in

Twee wereldkampioenen in het zwaargewicht staan op 31 maart in Cardiff tegenover elkaar in de ring. De Engelse bokser Anthony Joshua, titelhouder bij de WBA, IBF en IBO, neemt het in de hoofdstad van Wales op tegen Joseph Parker. Deze 26-jarige Nieuw-Zeelander is sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO.

,,Het is zo ver!”, meldde bokspromotor Eddie Hearn zondag op Twitter. ,,Joshua en Parker vechten om de wereldtitels van de WBA, IBF, WBO en IBO. Voor het eerst staan twee regerend wereldkampioenen bij de zwaargewichten tegenover elkaar in Groot-Brittannië.” De winnaar van het gevecht mag zich de onbetwiste wereldkampioen in de koningsklasse van het boksen noemen.

De 28-jarige Joshua versloeg in april vorig jaar op Wembley de gelouterde Vladimir Klitsjko uit Oekraïne. Het leverde de Brit de vacante wereldtitels bij de WBA en IBO op en prolongatie van zijn IBF-titel.