Brouwer en Meeuwsen winnen European Masters

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zondag de European Masters op hun naam geschreven. De Nederlandse beachvolleyballers waren in de finale van het indoortoernooi in Pelhrimov in Tsjechië te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. Het werd 2-0 (24-22 en 22-20).

Vorige week eindigden Brouwer en Meeuwsen als derde bij het DELA Beach Open in Den Haag. Dat was ook een indoortoernooi. Bij de Olympische Spelen in Rio behaalden Brouwer en Meeuwsen anderhalf jaar terug een bronzen medaille.