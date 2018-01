De Bruin in WB zeventiende met viermansbob

De Nederlandse viermansbob van piloot Ivo de Bruin is als zeventiende geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz. De Bruin en zijn remmers Jeroen Piek, Bror van der Zijde en Janko Franjic eindigden in de eerste run als negentiende en zetten daarna de vijftiende tijd neer.

De zege ging in 2.08,42 naar het team van de Duitse piloot Johannes Lochner. Hij bleef de bob van zijn landgenoot Francesco Friedrich 0,14 seconden voor. Het brons was voor het Canadese team van piloot Chris Spring.

De Bruin en zijn remmers gaven 1,41 toe op het winnende team. Een dag eerder eindigden De Bruin en Van der Zijde in de tweemansbob als 22e.

,,We kenden een uitstekende start in zowel de eerste als tweede run. We hadden een laag startnummer. En dat is in Sankt Moritz een nadeel, want het is een natuurijsbaan en die wordt als enige baan ter wereld sneller naarmate er meer afdalingen worden gemaakt. Je zag ook dat teams die later dan wij startten en een mindere starttijd hadden, uiteindelijk toch een betere eindtijd behaalden. Maar al met al zijn we erg tevreden met dit weekend, zeker als je naar de starttijden kijkt”, aldus De Bruin.

De Nederlandse bobbers konden zich, in zowel de tweemansbob als de viermansbob, al niet meer plaatsen voor de komende Olympische Spelen in Pyeongchang. Volgend weekeinde is in Königssee de laatste wereldbekerwedstrijd.