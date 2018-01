Knegt na derde goud zeker van algemene titel

Sjinkie Knegt heeft bij de EK shorttrack in Dresden de algemene Europese titel gegrepen. Knegt toonde zondag ook op de 1000 meter zijn macht . De 28-jarige Fries was de Rus Semen Elistratov en de Let Roberto Pukitis de baas. Op zaterdag was Knegt ook al de beste op de 500 en 1500 meter. Met de maximale score van 102 punten na drie afstanden kan Knegt, met de superfinale nog op het programma, de Europese titel niet meer ontgaan.

,,De finale was perfect”, zei Knegt na afloop voor de camera van de NOS. ,,In de halve finale maakte ik nog wat foutjes maar nu ging het een stuk beter.” Knegt werd derde in de halve finale maar werd door de jury toch een plaats in de finale gegund omdat hij was gehinderd.

De 3000 meter, de superfinale, staat nog op het programma en Knegt wil die ook winnen. ,,De vermoeidheid begint wel toe te slaan maar er kan nog wel een schepje bovenop”, keek de beste shorttracker van Europa alvast vooruit.

Itzhak de Laat snelde in de B-finale van de 1000 meter naar de tweede plek. Daan Breeuwsma werd in de voorrondes uitgeschakeld.