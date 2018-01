Europees kampioen Knegt vijfde in superfinale

Sjinkie Knegt is er bij de EK shorttrack in Dresden niet in geslaagd om de superfinale te winnen. Op de 3000 meter kwam de 28-jarige Fries als vijfde over de streep. De Israëlier Vladislav Bykanov won, voor Thibaut Fauconnet en Sebastien Lepape uit Frankrijk.

Knegt won eerder de 500, 1000 en 1500 meter en wist voorafgaand aan de superfinale al dat hij Europees kampioen was. Bykanov pakte het zilver en de Rus Semen Elistratov moest genoegen nemen met het brons.

Het is voor Knegt de derde Europese titel.