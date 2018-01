Haase tegen Sonego op Australian Open

Tennisser Robin Haase neemt het in de eerste ronde van de Australian Open tegen Lorenzo Sonego. Die 22-jarige Italiaan plaatse zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Melbourne. Hij won zondag in de beslissende kwalificatieronde van de Australiër Bernard Tomic. Sonego is de nummer 218 van de wereld, Haase neemt de 43e plaats in.

De Hagenaar hoopt op het eerste grandslamtoernooi van het jaar eindelijk eens de eerste ronde te overleven. Dat lukte Haase voor het laatst in 2011, toen hij doordrong tot de derde ronde. Sindsdien verloor de beste Nederlandse tennisser van de voorbije jaren steeds in de openingsronde.

Haase komt met vertrouwen naar Melbourne. Hij bereikte in Pune de kwartfinales en afgelopen week in Auckland strandde hij pas in de halve finales.