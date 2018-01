Handballers naar play-offs voor WK

De Nederlandse handballers hebben zich zondag geplaatst voor de play-offs voor het WK van 2019. De ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson versloeg België zondag in de uitverkochte sporthal van Sittard met 33-30. Oranje verzekerde zich daarmee van de eerste plaats in de groep en een plek in de play-offs van later dit jaar. Daarin strijden de handballers om een ticket voor het WK van begin volgend jaar in Denemarken en Duitsland. Oranje deed één keer mee aan het WK, in 1961.

De handballers wonnen vijf van de zes groepswedstrijden. Alleen uit tegen Turkije werd verloren. Een gelijkspel tegen België had zondag in Sittard al volstaan voor de groepswinst, maar de mannen van Richardsson zorgden voor een passend slot van de kwalificatiereeks. Oranje had constant het initiatief en stond halverwege al met 17-14 voor. De Belgen kwamen in de slotfase terug tot twee doelpunten verschil, maar Jasper Adams stelde de winst veilig.

Oranje is nu nog één stap verwijderd van een plek op het WK. De handballers weten nog niet welk land ze komende zomer treffen in de play-offs. Dat horen ze na het EK, dat momenteel bezig is in Kroatië. De landen die zich niet via het EK voor het WK plaatsen, krijgen in de play-offs een herkansing.

Het Nederlands mannenteam probeert al jaren de aansluiting te vinden met de mondiale top, maar is daar tot op heden niet in geslaagd. De nationale ploeg ontbreekt al decennia op de grote kampioenschappen en de mannen van Oranje blijven daarmee ver achter op de vrouwen, die vorige maand het WK in Duitsland nog afsloten met brons.