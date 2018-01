Hirscher blijft slaloms winnen

Op de Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher staat dit seizoen geen maat. De 28-jarige Hirscher boekte zondag in Wengen zijn vijfde slalomzege op rij voor de wereldbeker. Hij bleef zijn Noorse rivaal Henrik Kristoffersen, de winnaar van de afgelopen twee jaar in Wengen, bijna een seconde voor op de Zwitserse piste.

Hirscher schreef de afgelopen weken al de slaloms in Val d’Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb en Adelboden op zijn naam. In Wengen, waar hij nog nooit won, was de Oostenrijker met Nederlandse moeder zondag opnieuw een klasse apart. Hij zette in beide runs de beste tijd neer en zegevierde in 1.45,45. Het zilver ging zoals zo vaak dit seizoen naar Kristoffersen (1.46,38), André Myhrer uit Zweden eindigde als derde (1.47,17).

Hirscher won dit seizoen ook al drie reuzenslaloms en gaat onbedreigd aan kop in het algemene wereldbekerklassement. Hij hoopt volgende maand op de Winterspelen in Pyeongchang zijn eerste olympische titel te veroveren.

Hirscher moest vier jaar geleden in Sotsji genoegen nemen met zilver op de slalom, op de reuzenslalom greep hij net naast de medailles (vierde). Nu gaat hij als topfavoriet voor het goud naar Zuid-Korea. ,,Maar iedereen is te verslaan, ik ook”, zo weet Hirscher.

Zijn voornaamste uitdager Kristoffersen, die voor de zevende keer dit seizoen genoegen moest nemen met de tweede plaats, geeft de moed dan ook niet op. ,,Op dit moment is Marcel gewoon beter. Maar ik geef nooit op. Ik blijf vechten en zoveel mogelijk trainen, zodat ik op een bepaald moment weer op de bovenste trede van het podium zal staan.”