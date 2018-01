Kerkhove plaatst zich niet in Melbourne

De Nederlandse tennisster Lesley Kerkhove heeft zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. In de derde en laatste kwalificatieronde moest ze het onderspit delven tegen de Russische Anna Kalinskaja. Ze verloor in Melbourne in twee sets: 4-6 5-7.

De 26-jarige Kerkhove won zaterdag overtuigend van de Sloveense Tamara Zidansek. Tegen Kalinskaja kwam ze daarvoor tekort en verloor na een uur en drie├źntwintig minuten spelen.

Bibiane Schoofs speelt in de laatste kwalificatieronde tegen Ivana Jorovic. De Servische schakelde eerder in het toernooi de Nederlandse Arantxa Rus uit.