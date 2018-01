Nageeye vierde in halve marathon Egmond

Abdi Nageeye heeft in de Halve marathon van Egmond net naast een podiumplaats gegrepen. De 28-jarige atleet kwam na 21,1 kilometer als vierde over de finish op de boulevard van Egmond aan Zee. Nageeye was vorig jaar knap als tweede geëindigd, achter de Ethiopiër Dawit Wolde.

In de editie van 2018 was de Keniaan Edwin Kiptoo een klasse apart. Hij zegevierde in 1.02.36. Kiptoo kreeg op het podium gezelschap van twee landgenoten. Ruim anderhalve minuut na de winnaar kwam Leonard Langat als tweede over de streep (1.04.14), Ronald Kirui eindigde als derde (1.04.26). Nageeye gaf acht seconden toe op de winnaar van het brons.

De geboren Somaliër moest de Kenianen op het strand al vroeg laten gaan. Nageeye wist uiteindelijk toch nog in de buurt van het podium te komen. ,,Ik moest al snel lossen, dit waren echte halvemarathonlopers met meer snelheid in de benen”, zei Nageeye. ,,Toch heb ik lekker en goed gelopen. Ik wist in de laatste 4 kilometer nog te versnellen en dichterbij te komen. Al met al ben ik tevreden.” De top tien telde met Michel Butter (negende in 1.05.42) en Ronald Schröer (tiende in 1.06.18) nog twee Nederlanders.

Bij de vrouwen zegevierde Zeyneba Yemer uit Ethiopië in 1.12.19. Haar landgenote Tadelech Bekele, de favoriet voor de winst, moest genoegen nemen met brons. Jill Holterman was de beste Nederlandse op de zesde plaats (1.15.21).