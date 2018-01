Negende etappe in Dakar Rally afgelast

De organisatie van de Dakar Rally heeft de negende etappe, die maandag zou worden verreden, om veiligheidsredenen geschrapt. Volgens de wedstrijdleiding is het niet verantwoord om de ‘special stage’, met start en finish nog net in Bolivia, af te werken. ,,Er wordt storm en overvloedige regenval verwacht. We willen geen risico’s nemen”, liet directeur Marc Coma, ex-motorcoureur en oud-winnaar van de Dakar Rally, weten.

In Bolivia is het al dagenlang slecht weer. De negende etappe zou in Tupiza van start gaan, met een klassementsproef van 242 kilometer. Het bivak blijft volgens plan in Salta. De Dakar-karavaan zal zondag en maandag op weg gaan naar de Argentijnse stad. Vanaf dinsdag verwacht de organisatie dat de Dakar Rally onder normale omstandigheden kan worden voortgezet.