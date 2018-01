Sagan de sterkste in criterium Adelaide

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan heeft zondag in Adelaide de People’s Choice Classic gewonnen, het inmiddels traditionele criterium voorafgaand aan de Tour Down Under. Na 22 rondjes van 2,3 kilometer door de Australische stad was de wereldkampioen de sterkste in de sprint. Sagan drukte zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan twee oud-winnaars.

De Duitser André Greipel eindigde als tweede, Caleb Ewan uit Australië werd derde. Greipel zegevierde in 2008, 2012 en 2013 in de People’s Choice Classic, Ewan won het criterium de afgelopen twee jaar. Elia Viviani, de nieuwe Italiaanse sprinter van Quick-Step, moest genoegen nemen met de vierde plaats.

,,Eerste race, eerste overwinning”, stelde Sagan tevreden vast. De wereldkampioen van de afgelopen drie jaar koos in de sprint het wiel van Greipel en dat bleek de juiste keuze. ,,Ik nam het initiatief, maar ik kwam te vroeg op kop te liggen”, zei de Duitser. ,,Sagan gebruikte goed mijn slipstream.”

Robert Gesink maakte in Adelaide zijn rentree in het peloton, nadat hij een half jaar geleden tijdens de Tour de France een breuk in zijn wervelkolom had opgelopen. De 31-jarige kopman van LottoNL-Jumbo hield een goed gevoel over aan zijn eerste koers. ,,Het criterium was kort en snel en dat doet altijd wel even pijn”, zei de Varssevelder. ,,Verder voelde alles helemaal prima. Ik heb zin om dinsdag echt te gaan beginnen.” Dan start in Adelaide de Tour Down Under, de etappekoers die als opening van de UCI WorldTour dient.