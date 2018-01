Schaker Giri wint ook tweede partij

Anish Giri is het eerste weekeinde in het befaamde schaaktoernooi in Wijk aan Zee prima doorgekomen. De Nederlandse grootmeester won zondag ook zijn tweede partij op het Tata Steel Chess. De nummer vijftien op de wereldranglijst versloeg met de witte stukken Vladimir Kramnik. Na de 35e zet van Giri gaf de Rus op.

De thuisspeler opende zaterdag met een overwinning op de Chinese Hou Yifan, de enige vrouw in het internationale topveld. Dat duel was pas na 64 zetten beslist.

Magnus Carlsen behaalde zondag zijn eerste zege. De Noorse aanvoerder van de wereldranglijst rekende na 36 zetten, met zwart, de Indiër Baskaran Adhiban in. Carlsen was zaterdag met een remise tegen de Amerikaan Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereldranglijst, aan het toernooi in Wijk aan Zee begonnen.

Met Carlsen staat ook Viswanathan Anand na twee partijen op anderhalf punt. De Indiër speelde zondag remise tegen de Rus Sergej Karjakin, na winst een dag eerder tegen de Rus Maksim Matlakov.