Schoofs niet op hoofdtoernooi Australian Open

Bibiane Schoofs is het niet gelukt haar laatste horde op weg naar het eindtoernooi van de Australian Open te nemen. De Nederlandse tennisster verloor in de laatste kwalificatieronde van Ivana Jorovic: 3-6 3-6.

De Servische had een uur en twintig minuten nodig voor de overwinning. Eerder schakelde ze in het toernooi de Nederlandse Arantxa Rus al uit.

Zondag plaatste ook Lesley Kerkhove zich niet voor het hoofdtoernooi in Melbourne. Ze verloor in de derde en laatste kwalificatieronde in twee sets van de Russische Anna Kalinskaja.

Robin Haase, Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp zijn de drie Nederlanders die rechtstreeks tot het hoofdschema zijn toegelaten.