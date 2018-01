Suzanne Schulting heeft zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden net naast het brons gegrepen. In de superfinale werd Schulting derde achter de Russische Sofia Prosvirnova en de Italiaanse Arianna Fontana. In het totaalklassement ging Prosvirnova de twintigjarige shorttrackster voorbij en won brons. Schulting eindigde op de vierde plaats.

De Italiaanse Arianna Fontana pakte haar zevende Europese titel. Haar landgenoot Martina Valcepina veroverde het zilver.