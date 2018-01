Suzanne Schulting heeft zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dresden net naast het goud gegrepen op de 1000 meter. De Italiaanse Arianna Fontana was de twintigjarige Groningse net te snel af. De Duitse Anna Seidel werd derde.

In de B-finale van de 1000 meter kwam Lara van Ruijven als eerste over de streep. Yara van Kerkhof, die op de 1500 meter zaterdag nog zilver pakte, werd in de voorrondes van de 1000 meter uitgeschakeld.