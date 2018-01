Ten Brinke vierde in Dakar Rally

De Nederlandse autocoureur Bernhard ten Brinke is in de achtste etappe van de Dakar Rally als vierde geëindigd. De veertigjarige Toyota-rijder gaf in Bolivia in de rit over in totaal 585 kilometer, met een klassementsproef van 498 kilometer, precies 5 minuten toe op de Franse winnaar Stéphane Peterhansel (Peugeot). Zijn landgenoot Cyril Despres kwam eveneens in een Peugeot als tweede binnen, op 49 seconden van de winnaar. Nasser Al-Attiyah uit Qatar belandde in zijn Toyota op de derde plek, op 2.12 minuten van de winnaar.

Voor Peterhansel was het zijn tweede dagsucces in deze editie van de beruchte woestijnrally. De dertienvoudige winnaar kwam zaterdag door kapotte schokdempers op grote achterstand als twintigste binnen. Hij zakte daardoor naar de derde plek in het algemeen klassement. Daar staat ‘Monsieur Dakar’ na zondag nog steeds, op 1 uur en 13.42 minuten van Carlos Sainz. De 55-jarige Spanjaard sloeg zaterdag toe in de zevende etappe. Al-Attiyah heeft als nummer twee eveneens een achterstand van ruim een uur (1.06.37) op Sainz.

Ten Brinke neemt in het klassement de vierde plek in met zijn Franse teamgenoot Michel Perin, op 1.23.00 van Sainz.