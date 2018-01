Tomic mist Australian Open en gaat geld tellen

Bernard Tomic heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdschema van ‘zijn’ Australian Open. De 25-jarige Australiër ging in de in de beslissende kwalificatieronde onderuit tegen Lorenzo Sonego. De Italiaan won de partij met 6-1 6-7 (5) 6-4.

Tomic was in 2016 nog de nummer zeventien van de wereld, maar is afgezakt naar de 142e plek. Hij leek zich er niet druk om te maken dat hij na tien optredens op rij in het hoofdtoernooi de Australian Open aan zich voorbij moet laten gaan. Vorig jaar bereikte hij in Melbourne nog de derde ronde.

,,Ik ga mijn geld tellen. Dat ga ik doen. Ik tel mijn miljoenen”, zei Tomic na zijn nederlaag.

Tomic is al regelmatig in opspraak gekomen. Op Wimbledon simuleerde hij vorig jaar een blessure, wat hem een flinke boete opleverde. In Mexico stapte hij na het verlies van de eerste set van de baan omdat hij het te warm vond. Hij baarde ook opzien met zijn uitspraken tennis niet leuk te vinden, maar het slechts als werk te zien.