Tweede dagsucces motorcoureur Meo

De Franse motorcoureur Antoine Meo heeft zijn tweede ritzege in de Dakar Rally behaald. Drie dagen na zijn eerste dagsucces zegevierde hij zondag ook in de achtste etappe, van Uyuni naar Tupiza in Bolivia, met een proef van 498 kilometer. Achter de KTM-rijder eindigde de Amerikaan Ricky Brabec (Honda) als tweede, op ruim een minuut van Meo. De Australiër Toby Price (KTM) kwam met een achterstand van 2.45 minuten als derde binnen.

Meo staat op de zesde plek in het algemeen klassement, op bijna tien minuten van leider Adrien van Beveren. De Fransman van Yamaha eindigde in de achtste rit als zevende, op 8.44 minuten van zijn zegevierende landgenoot.

Van Beveren hield nog net genoeg marge over om de leidende positie vast te houden. Zijn voorsprong op de Argentijn Kevin Benavides, die zondag als vierde finishte op 5.52 van Meo, slonk tot 22 seconden.