Van Aert weer de beste in België

Wout van Aert heeft voor het derde jaar op rij de Belgische titel veldrijden veroverd. Makkelijk ging dat in het zand van Koksijde echter niet voor de 23-jarige wereldkampioen, die pas twee ronden voor het einde zijn concurrent Laurens Sweeck wist af te schudden. Van Aert reed daarna solo naar zijn derde nationale titel. Sweeck pakte op zo’n 40 seconden het zilver, Daan Soete het brons.

De Belg maakt al een paar jaar samen met Mathieu van der Poel de dienst uit in de cross. Van der Poel veroverde zondag in Surhuisterveen voor het vierde jaar op rij de Nederlandse titel. Naar verwachting gaan Van Aert en Van der Poel op 4 februari in Valkenburg uitmaken wie een jaar lang in de regenboogtrui mag rijden.