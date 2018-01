Van der Weijden pakt titel massastart

Schaatsster Annouk van der Weijden heeft in Groningen de Nederlandse titel op de massastart veroverd. De 31-jarige rijdster van Team Plantina kwam na zestien ronden als eerste over de finish, gevolgd door Bianca Bakker en Elma de Vries. Titelverdedigster Irene Schouten, die sinds de invoering van dit onderdeel in 2013 de Nederlandse titel vijf keer op rij won, was niet van de partij in Groningen. Met Van der Weijden komt Schouten bij de Winterspelen komende maand in Zuid-Korea in actie op de olympische massastart.

Bij de mannen zegevierde Willem Hoolwerf. Het was zijn tweede titel na zijn eerste overwinning in 2016. Stefan Wolffenbuttel eindigde als tweede, gevolgd door Johan Knol als nummer drie. Titelverdediger Gary Hekman moest genoegen nemen met de achtste plek.

Voor de Nederlandse titelstrijd op de massastart bestond dit jaar niet veel belangstelling. Bij de vrouwen kwamen er slechts zeven rijdsters in actie. Bij de mannen verschenen tien rijders op het ijs.