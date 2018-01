Warriors met de schrik vrij in Toronto

Golden State Warriors heeft zaterdagavond in het Air Canada Centre een benauwde overwinning geboekt op Toronto Raptors. Met Stephen Curry weer terug in de ploeg na een lichte enkelblessure, die hem twee duels aan de kant had gehouden, verspeelden de Warriors bijna een royale voorsprong. De basketballers uit Californië wisten de zege op het nippertje toch binnen te halen: 127-125.

De Warriors gingen het laatste kwart in met bijna twintig punten voorsprong, maar zagen de Raptors mede door een paar driepunters van Fred VanVleet steeds dichterbij komen. Curry en Kevin Durant stelden de 35e zege van dit NBA-seizoen in de laatste seconden toch nog veilig. Curry kwam tot 24 punten, Durant maakte er 25 en Klay Thompson had met 26 punten het grootste aandeel. Bij de Raptors blonk DeMar DeRozan uit met 42 punten.

San Antonio Spurs won met 112-80 van Denver Nuggets, Russell Westbrook leidde Oklahoma City Thunder langs Charlotte Hornets: 101-91.