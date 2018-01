Amerikaanse racelegende Dan Gurney overleden

De Amerikaanse racelegende Dan Gurney (86) is zondag in Californië overleden. Hij was de eerste Amerikaan die zowel een Formule 1-wedstrijd won als Le Mans en een NASCAR-race. Gurney is overleden aan de complicaties van een longontsteking. Hij was de eerste coureur die champagne spoot na een zege. In 1967 won hij de Grote Prijs van België in zijn zelf ontworpen auto van zijn eigen team. In datzelfde jaar wist hij met een Ford GT40 Le Mans op zijn naam te schrijven.

In 1970 stopte hij met racen. Hij had toen 51 zeges geboekt.