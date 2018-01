Bertens door naar tweede ronde in Melbourne

Kiki Bertens is door naar de tweede ronde van de Australian Open in Melbourne. De Nederlandse won in drie sets van haar opponent Catherine Bellis. De eerst set moest met een tiebreak beslist worden. Bellis won deze met 7-5.

De volgende twee sets waren voor Bertens. (6-4 6-2). De eerste set duurde ruim een uur, de laatste twee elk ruim een half uur. In de eerste set keek Bertens al snel tegen een achterstand van 1-4 aan, maar wist deze alsnog om te buigen in een stand van 5-4. Een zeldzame regenbui in Melbourne veroorzaakte een onvoorziene pauze. Hierna was Bertens even minder scherp en verspeelde door fouten de game.

In de tiebreak leek de Westlandse opnieuw het spel naar haar hand te zetten, maar op 5-6 gaf ze de setwinst toch aan Bellis. In de tweede set werd Bertens sterker en in de derde had ze de overhand.

Ze sloeg acht aces, maar ook negen dubbele fouten. Ze sloeg wel beduidend meer winners dan haar tegenspeelster. Het is voor de tweede keer dat Bertens de tweede ronde in Melbourne haalt. De eerste keer was in 2015.

De 26-jarige Bertens is als dertigste geplaatst in Melbourne. De achttienjarige Bellis was op Roland Garros nog te sterk voor haar. Bellis staat 46e op de wereldranglijst, de Nederlandse op plek 31.