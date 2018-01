Bertens geeft zichzelf een schouderklopje

Tennisster Kiki Bertens vindt dat ze wel een schouderklopje heeft verdiend na haar zege in de eerste ronde van de Australian Open. De 26-jarige Westlandse herpakte zich op baan 15 van Melbourne Park na verlies van de eerste set tegen de Amerikaanse Catherine Bellis en trok de partij daarna naar zich toe: 6-7 (5) 6-4 6-2. ,,Het meest blij ben ik met het feit dat ik er op elk moment stond”, zei Bertens. ,,Ik had niet heel grote dips en was redelijk stabiel.”

De pupil van coach Raemon Sluiter ging de voorbije jaren nogal eens aan druk en spanning ten onder. ,,Nu was er geen paniek, ik heb het rustig kunnen beleven. Ik heb mijn eigen keuzes kunnen maken. Mentaal heb ik stappen gemaakt. Ik wist al dat het mentaal een stuk beter ging en dan is het alleen maar fijn dat je zo’n eerste ronde wint”, zei Bertens. ,,Ik mag mijzelf een schouderklopje geven. Dit is wel een bevestiging.”