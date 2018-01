Bertens weer tegen Amerikaanse in Melbourne

Kiki Bertens treft in de tweede ronde van de Australian Open opnieuw een tennisster uit de Verenigde Staten. De 26-jarige Westlandse neemt het op tegen Nicole Gibbs, de nummer 113 van de wereldranglijst. Gibbs (24) was in de eerste ronde snel klaar met Viktoriya Tomova uit Bulgarije: 6-1 6-1.

Bertens bereikte maandag de tweede ronde in Melbourne door de Amerikaanse Catherine Bellis in drie sets te verslaan: 6-7 (5) 6-4 6-2. De pupil van coach Raemon Sluiter, als dertigste geplaatst, evenaarde daarmee haar prestatie uit 2015 toen ze ook de eerste schifting overleefde.

Bertens neemt het nu voor het eerst in haar carrière op tegen Gibbs. De Amerikaanse haalde vorig jaar de derde ronde van de Australian Open. Daarin moest ze buigen voor landgenote Serena Williams, die doorstoomde naar de titel.