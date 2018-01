Hogenkamp en Haase dinsdag op baan 22

Richèl Hogenkamp en Robin Haase komen dinsdag op de Australian Open na elkaar in actie op baan 22 van Melbourne Park. Hogenkamp begint om 1.00 uur Nederlandse tijd aan haar partij in de eerste ronde tegen Lara Arruabarrena uit Spanje. Daarna komt Haase de baan op voor zijn confrontatie met de Italiaanse qualifier Lorenzo Sonego.

Hogenkamp en Haase hopen net als Kiki Bertens de tweede ronde te bereiken op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Bertens won maandag in de eerste ronde van de Amerikaanse tiener Catherine Bellis.

Haase, al jarenlang de beste Nederlandse tennisser, heeft het nodige zelfvertrouwen meegenomen naar Melbourne. De Hagenaar bereikte in Pune de laatste acht en haalde vorige week in Auckland de halve finales. Hij hoopt in Melbourne eindelijk eens de eerste ronde door te komen. Dat lukte hem voor het laatst in 2011, toen hij doordrong tot de derde ronde.