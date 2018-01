Kramer slaat wereldbeker in Erfurt over

Schaatser Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de wereldbeker van komend weekeinde in Erfurt. De Fries zou op de Duitse schaatsbaan de 1500 meter en de 5000 meter rijden, maar hij geeft bij nader inzien de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo. ,,Dat is voor Sven de ideale route richting de Olympische Spelen”, zei een woordvoerder van Team LottoNL-Jumbo maandag.

Kramer gebruikt het trainingskamp in de Italiaanse Dolomieten als laatste voorbereiding op de Winterspelen. De 31-jarige Fries komt op de olympische schaatsbaan van Gangneung uit op vier onderdelen: de 5000 en 10.000 meter, de ploegachtervolging en de massastart. De belangrijkste concurrent voor Kramer op de lange afstanden, de Hollandse Canadees Ted-Jan Bloemen, gaat wel eerst naar Erfurt.

Carlijn Achtereekte zou bij de komende wereldbeker de 3000 meter rijden, de afstand waarop ze zich heeft gekwalificeerd voor de Spelen, maar de ploeggenote van Kramer geeft ook de voorkeur aan trainen in Collalbo.