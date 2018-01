Nadal klaart eerste klus eenvoudig

Rafael Nadal heeft zich eenvoudig door zijn eerste test op de Australian Open gewerkt. De Spaanse tennisser, als nummer één van de wereld ook als eerste geplaatst op het grand slam in Melbourne, rekende in drie sets af met Victor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek: 6-1 6-1 6-1.

Nadal won al zestien keer een grand slam in zijn succesvolle carrière, maar slechts één daarvan veroverde hij op Melbourne Park, in 2009. Vorig jaar stond de 31-jarige Spanjaard in de finale, maar verloor hij van Roger Federer.

Nadal kende geen ideale voorbereiding door de naweeën van een knieblessure. Hij sloeg wat toernooien over omdat hij zich nog niet topfit voelde. De Mallorcaan speelde alleen wat partijtjes in een demonstratietoernooi. Hij hoefde zich tegen de 37-jarige Burgos niet bovenmatig in te spannen. De Dominicaan werd drie games gegund.