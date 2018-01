Van der Poel glibbert naar zege in Otegem

Een dag na het veroveren van zijn vierde Nederlandse titel veldrijden was Mathieu van der Poel alweer de beste. De Brabander won afgetekend de Cyclocross van Otegem, in de volksmond het kampioenschap van West-Vlaanderen. Hij nam vroeg in de wedstrijd de leiding en reed vervolgens zijn concurrenten op grote achterstand op het modderige parcours.

Regerend wereldkampioen Wout van Aert, die zondag zijn Belgische titel prolongeerde, reed op gepaste afstand (40 seconden) naar de tweede plaats in de zware Vlaamse veldrit. De Belg Toon Aerts eindigde als derde op meer dan een minuut. David van der Poel, de oudere broer van Mathieu, werd vierde.

Er was lichte consternatie toen Van der Poel aan zijn laatste ronde begon. De Nederlander moest zijn stuurmanskunst aanspreken om een rij omgewaaide dranghekken te omzeilen.