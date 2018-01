Venus Williams in eerste ronde uitgeschakeld

De Amerikaanse tennisster Venus Williams is in de eerste ronde van de Australian Open verrassend uitgeschakeld door de Zwitserse Belinda Bencic. Williams is de nummer vijf van de wereld, terwijl Bencic plaats 78 inneemt.

De twintigjarige Bencic wist in twee sets te winnen (6-3 en 7-5). De Zwitserse was de hele wedstrijd de betere speelster. Ze sloeg 32 winners, terwijl Williams er maar 22 produceerde. De Amerikaanse was vorig jaar in Melbourne nog finaliste en was als vijfde geplaatst.

De tweede set was een boeiend gevecht waar het gelijk opging tot 5-5. Bij een stand van 6-5 sloeg Bencic twee harde forehandwinners waarmee ze zich van de winst verzekerde.