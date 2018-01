Vos, Brand en De Jong afwezig in WB Nommay

Drie toonaangevende Nederlandse veldrijdsters slaan de voorlaatste wedstrijd om de wereldbeker in het Franse Nommay over. Marianne Vos, Thalita de Jong en Lucinda Brand ontbreken in de selectie voor de wedstrijd, die op 21 januari wordt verreden. Maud Kaptheijns en Annemarie Worst zijn nu de kopvrouwen voor Nommay.

Vos is al een tijdje niet fit en de meervoudig wereldkampioene sloeg ook afgelopen weekeinde de nationale titelstrijd in Surhuisterveen over. Volgens bondscoach Gerben de Knegt heeft Vos het WK in Valkenburg begin februari nog niet uit haar hoofd gezet. ,,Ze zal proberen om de laatste wereldbeker in Hoogerheide aan de start te staan om zo weer wedstrijdritme op te doen richting het WK.”

Brand, die zondag de Nederlandse titel veldrijden veroverde, kiest voor een trainingskamp. De Jong rijdt met toestemming van De Knegt twee andere crossen. De wereldkampioene van 2016 is nog maar kort terug in koers na een lange blessureperiode, maar kan waarschijnlijk wel aanspraak maken op een startplek bij het WK.