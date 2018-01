Wozniacki naar tweede ronde Australian Open

Caroline Wozniacki heeft zich niet laten verrassen in de openingsronde van de Australian Open. De Deense tennisster, als tweede geplaatst, rekende af met Mihaela Buzarnescu uit Roemenië: 6-2 6-3. Wozniacki behoort tot de favorieten voor de titel in Melbourne.

De 27-jarige Deense stond al eens aan kop van de wereldranglijst, maar won net als de huidige nummer één Simona Halep nog nooit een grandslamtoernooi. Haar beste prestatie in Melbourne is het bereiken van de halve finales in 2011. Wozniacki vierde afgelopen jaar het grootste succes uit haar loopbaan, met winst van de WTA Finals in Singapore.

De huidige nummer twee van de wereld begon dit seizoen met een finaleplaats in Auckland en onderstreepte daarmee dat ze klaar is voor een machtsgreep in Melbourne.