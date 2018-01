Djokovic ontkent boycot om prijzengeld

Novak Djokovic heeft ontkend dat de tennisprofs broeden op een boycot van de Australian Open volgend jaar. Geruchten daarover staken de kop op tijdens de huidige editie van het grandslamtoernooi in Melbourne, na een bijeenkomst van de spelersraad.

De Serviër is de voorzitter van die club. Hij zou erop hebben aangedrongen de organisaties van de vier grand slams onder druk te zetten om een betere verdeling van het prijzengeld af te dwingen. Vooral de lager geplaatste spelers zouden meer moeten krijgen uit de goed gevulde ruif.

,,Er is geen sprake van een boycot. Daar is niet over gesproken”, zei de Servische zesvoudig winnaar na zijn zege in de eerste ronde. ,,We hebben als spelers over bepaalde onderwerpen gesproken en daar lijkt me niets ongezond aan. We waren met honderd spelers in de zaal en we wilden zaken met elkaar bespreken die alleen ons aangaan.”

Het prijzengeld van de Australian Open bedraagt dit jaar 35 miljoen euro. Zowel de winnaar bij de mannen als bij de vrouwen ontvangt 2,6 miljoen euro.