Haase: er zat veel meer in

Robin Haase werd dinsdag op de Australian Open opnieuw in de eerste ronde uitgeschakeld. Voor de dertigjarige Nederlander was dat de zevende vroege uitschakeling op rij in Melbourne. ,,Er zat heel veel meer in: in de eerste set stond ik een break voor, met kansen op een dubbele break, en in de tweede set kreeg ik twee setpunten”, zei hij. ,,Ik speelde zelf niet zo goed, maar dat was ook zijn verdienste.”

Daarmee bedoelde Haase zijn tegenstander, de 22-jarige Italiaan Lorenzo Sonego. ,,Ik wist niks van die jongen, volgens mij heeft hij nog nooit op ATP-niveau gespeeld. Hij is ‘up and coming’ en kwalificeerde zich niet voor niks. Ik was erg verrast over zijn service en zijn forehand was bij vlagen ongelooflijk.”

Sonego, de nummer 219 van de ATP-ranking, sloeg volgens Haase de gekste ballen. ,,Hij moest er volgens mij soms zelf ook om lachen, want hij leek soms niet eens door te hebben wat hij deed.”

De Nederlandse tennisser baarde opzien in de tiebreak van de derde set, waarin Sonego vijf matchpoints had. ,,Ik heb een bizarre comeback in de tiebreak, waarin ik na een 6-1-achterstand zeven punten win. En dan denk je dat je het momentum hebt. Maar hij kwam elke keer met goede services.”

Haase dacht dat hij na de winst in de derde set de wedstrijd in handen had, maar de Italiaanse qualifier gaf zich niet gewonnen. ,,Hij bleef het momentum houden en daar moet ik hem de credits voor geven.”