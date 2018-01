Haase strandt in eerste ronde Australian Open

Robin Haase is dinsdag gestrand in de eerste ronde van de Australian Open. De enige Nederlandse deelnemer bij de mannen ging in Melbourne vier sets onderuit tegen de veel lager geklasseerde Italiaan Lorenzo Sonego: 6-3 7-5 6-7 (6) 7-5.

Haase is de nummer 43 van de wereld en staat daarmee veel hoger dan de 22-jarige Italiaan, die pas is terug te vinden op plaats 219. Ondanks een goed begin van Haase, was het echter de qualifier uit Italië die de partij domineerde. Haase moest toezien hoe Sonego de 3-1 achterstand in de eerste set omboog in een 6-3 winst.

In de vier sets gaf de Italiaan na een stroeve start weinig breakkansen weg aan de dertigjarige Nederlander. Haase wist in de gehele partij slechts vijf breakpoints te creëren en kon daar maar twee van benutten, tegen twaalf van de Italiaan. Die benutte daar vijf van. Sonego sloeg 79 winners tegen maar 30 van Haase.

In de derde set leek Sonego in de tiebreak te gaan toeslaan, maar poetste Haase vijf matchpoints weg om alsnog te set te grijpen. Eén vroege break in de vierde set leek Haase alsnog fataal te worden, maar opnieuw kon Sonego het niet afmaken en kwam Haase terug tot 5-5. In de daaropvolgende twee games lukte het de Italiaan wel de partij in zijn voordeel te beslissen.

De Nederlander werd in Melbourne voor de zevende keer op rij in de eerste ronde uitgeschakeld. Alleen in 2011 wist hij de derde ronde te bereiken en in 2008 de tweede ronde. In 2013 was Haase verliezend finalist in het dubbelspel van de Australian Open met Igor Sijsling. Dit jaar komt hij in de dubbel nog in actie met Matwé Middelkoop.