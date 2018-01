Hogenkamp uitgeschakeld op Australian Open

Tennisster Richèl Hogenkamp is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De 25-jarige Nederlandse was in Melbourne niet opgewassen tegen de eveneens 25-jarige Spaanse Lara Arruabarrena. Na een klein uur spelen was het 6-1 6-2 voor de Spaanse.

Hogenkamp moest meteen in haar eerste opslagbeurt een break toestaan en kwam die achterstand in de eerste set niet meer te boven. De Spaanse nummer 87 van de WTA-ranking stoomde door naar 6-1. In de tweede set kwam de nummer 108 uit Nederland opnieuw meteen 2-0 achter. Op 3-1 pakte Arruabarrena haar tweede break van de set en was de wedstrijd gespeeld, al pakte Hogenkamp nog één game.

Voor Hogenkamp was het de tweede keer dat ze in actie kwam in het hoofdtoernooi in Melbourne. In 2015 strandde ze eveneens in de eerste ronde. Hogenkamp is klaar op de Australian Open. Ze doet niet mee aan het dubbeltoernooi.

De tennisster uit Doetinchem was het nieuwe seizoen niet goed begonnen. Bij de tennistoernooien in Auckland en Hobart strandde ze ook al in de eerste ronde.

,,Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet goed heb gespeeld”, zei Hogenkamp na haar nederlaag. ,,Maar dat is niet iets waarvoor je kunt kiezen op de baan. Ik heb weinig gewonnen de afgelopen tijd en heb hier veel meer op de trainingsbaan gestaan dan dat ik wedstrijden heb gespeeld. Als je dan een tegenstander hebt die veel ballen terugslaat en goed verdedigt, ben je heel afhankelijk van je eigen spel.”

,,Er was geen moment dat ik het gevoel had dat de wedstrijd aan het draaien was of dat ik het idee had dat zij onzekerder werd”, analyseerde de Nederlandse haar kansen. ,,Als je niet meer weet hoe je punten moet binnen halen, dan voel je je niet prettig op de baan. Dit is heel frustrerend. Nu is het zaak snel naar huis te gaan en hard te blijven werken. Het vertrouwen krijg ik alleen maar terug door wedstrijden te winnen.”