Hoopgevende rentrees Djokovic en Wawrinka

Twee giganten maakten dinsdag een succesvolle en vooral hoopgevende rentree op de tennisbaan na maandenlang blessureleed. De Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Stan Wawrinka wonnen op de Australian Open hun partij in de eerste ronde.

Djokovic brak vorig jaar zijn seizoen af na Wimbledon vanwege een elleboogblessure. Die bleek hardnekkiger dan gedacht en de voormalig nummer één van de wereld stelde zijn terugkeer op de tennisbaan enkele keren uit. De Serviër sloeg dit jaar zijn eerste ballen in demonstratietoernooien, waardoor de partij tegen de Amerikaan Donald Young in het grand slam van Melbourne zijn eerste echte test was.

Die ging Djokovic goed af, want de zesvoudig winnaar won in drie sets: 6-1 6-2 6-4. Hij speelde wel met een ingepakte elleboog en had de nodige moeite zijn aangepaste service binnen de lijnen te slaan, maar verder was zijn spel van een indrukwekkend hoog niveau. ,,Het is vooral heerlijk weer op de baan te staan. Ik ben er nog nooit zo lang uit geweest en dat was best even wennen”, aldus de Serviër, die door zijn lange afwezigheid is gezakt op de wereldranglijst en in Melbourne als veertiende is geplaatst.

Wawrinka worstelde de afgelopen zes maanden met een knieblessure. Hij kreeg pas twee dagen voor aanvang van de Australian Open toestemming van de medische staf om mee te doen. ,,Het feit dat ik mocht spelen, voelde al als een overwinning”, zei de 32-jarige Wawrinka, die zo veel pijn had aan zijn knie dat hij zelfs vreesde voor het einde van zijn loopbaan.

Ook tegen de Litouwer Ricardas Berankis, zijn tegenstander in de eerste ronde, speelde Wawrinka nog niet pijnloos en was hem aan te zien dat spelritme ontbrak. De winnaar van de Australian Open in 2014 vocht zich in vier sets voorbij de nummer 141 van de wereld: 6-3 6-4 2-6 7-6 (2). ,,Het was een zware partij, maar ook een bijzondere omdat ik er zo lang uit ben geweest. Ik heb vaak getwijfeld de afgelopen maanden over mijn herstel en daarom ben ik ook trots dat ik hier sta. Deze zege betekent heel veel voor mij.”

Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Gaël Monfils, Wawrinka stuit op de Amerikaan Teddy Sandgren.